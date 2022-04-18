

Кулеба: Мариуполь может быть «красной линией» в переговорах с РФ

18.04.2022 11:27





После семинедельной осады российскими войсками ситуация в Мариуполе ужасная. Некогда цветущего города на берегу Азовского моря «больше не существует». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы CBS Face the Nation, передает УНИАН.



«Остатки украинской армии и большая группа гражданских фактически окружены российскими войсками. Они продолжают свою борьбу, но судя по тому, как ведет себя российская армия в Мариуполе, они решили любой ценой сровнять город с землей», – сообщил министр.



Он добавил, что ситуация в осажденном Мариуполе может стать «красной линией» в переговорах с РФ.



«После Бучи стало особенно сложно продолжать общение с российской стороной. Но, как сказал президент, Мариуполь может быть «красной линией», – сказал Кулеба.



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