

СГБ: Оккупация Россией Абхазии и Цхинвальского региона остается серьезной угрозой для грузинской государственности

18.04.2022 17:39





«В 2021 году наметилась опасная тенденция, при которой некоторые представители де-факто правительства Абхазии намеревались критически ограничить деятельность международных организаций, действующих в оккупированном регионе. Цель состояла в том, чтобы изолировать оккупированный регион и облегчить осуществление аннексионных процессов на местах», — говорится в отчете Службы государственной безопасности Грузии, который уже представлен в парламент.



В документе говорится, что оккупация Абхазии и Цхинвальского региона Российской Федерацией по-прежнему представляет серьезную угрозу для государственности Грузии.



«В 2021 году на оккупированных территориях Грузии оставались незаконно дислоцированные российское тяжелое вооружение и воинский контингент, шли интенсивные военные учения и процесс милитаризации. В отчетный период продолжалась политика аннексии оккупированных территорий российскими оккупационными войсками. В течение 2021 года, на фоне новой пандемии коронавируса, положение этнического грузинского населения, проживающего на оккупированных территориях, оставалось тяжелым, продолжалось ограничение их основных прав», — говорится в отчете СГБ.



В отчете также говорится, что на оккупированных территориях, наряду с российскими военными, действовали спецслужбы Российской Федерации — Главное разведывательное управление Минобороны, Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки.



Согласно отчету СГБ, деятельность российского воинского контингента и спецслужб, незаконно представленных в оккупированных регионах Грузии, представляла угрозу безопасности Грузии и региона.

Согласно документу, в 2021 году Кремль активно стремился усилить свое влияние в энергетике оккупированной Абхазии.



«Частью политики аннексии стали заявления де-факто правительства о необходимости привлечения крупных российских инвестиций в энергетический сектор оккупированной Абхазии. В документе отмечается, что вопрос о необходимости участия этнических русских, проживающих в оккупированной Абхазии, в «политических процессах» поднимался несколько раз в прошлом году, в том числе путем консолидации «российских соотечественников».



Согласно отчету СГБ, вопрос аннексии оккупированного Цхинвальского региона оставался серьезной угрозой в 2021 году, поскольку де-факто режим в оккупированном регионе продолжал открыто поддерживать его присоединение к Российской Федерации.



«Оккупационные силы используют выдуманное понятие «Единой Осетии» как основу для аннексии оккупированного Цхинвали, что подразумевает т.н объединение с населением Северной Осетии.



В отчетный период президент России обсудил т.н соглашение о «двойном гражданстве» с оккупированным Цхинвальским регионом. Проект соглашения был одобрен. Кроме того, лица с т. н. двойным гражданством будут проходить «срочную военную службу» по месту жительства и освобождаются от т.н призыва «второй стороны».



Через призму политики аннексии обсуждается высокая финансовая зависимость оккупированных регионов Грузии от федерального бюджета России. По имеющимся данным, около 50% т.н бюджета оккупированной Абхазии (69 472 492 долларов США) и около 83% т.н бюджета Цхинвальского региона (84 898 637 долларов) финансируется Российской Федерацией», — говорится в отчете СГБ.



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