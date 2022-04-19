

Российские корабли в Черном море отошли на 200 километров от украинских берегов

19.04.2022 11:35





В Черном море российские ракетные и десантные корабли отошли почти в 200 километров от берегов. Об этом сообщает оперативное командование "Південь" в фейсбуке.



При этом отмечается, что блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.



"Силы охраны и обороны юга единым фронтом противодействуют всем враждебным проявлениям от боевых столкновений до разоблачения и прекращения диверсионной деятельности", – уверяют в командовании.



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