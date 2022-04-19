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ГУР - Армия России планировала военное вторжение в Беларусь
19.04.2022 14:15
Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси, об этом пишет "Украина Online" в своем Телеграм-канале.
После фальсификаций президентских выборов в Беларуси, в России разработали план вторжения и подавления народных протестов.
Оккупация Беларуси планировалась под предотвращением втягивания России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".
Одним из доказательств подготовки России к военной злости против соседней страны является "Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки".
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