

ГУР - Армия России планировала военное вторжение в Беларусь

19.04.2022 14:15









После фальсификаций президентских выборов в Беларуси, в России разработали план вторжения и подавления народных протестов.



Оккупация Беларуси планировалась под предотвращением втягивания России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".



Одним из доказательств подготовки России к военной злости против соседней страны является "Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки". Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси, об этом пишет "Украина Online" в своем Телеграм-канале. После фальсификаций президентских выборов в Беларуси, в России разработали план вторжения и подавления народных протестов.Оккупация Беларуси планировалась под предотвращением втягивания России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе".Одним из доказательств подготовки России к военной злости против соседней страны является "Легенда к плану на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачки".



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