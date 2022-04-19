

Германия - возбуждено 140 дел по фактам поддержки войны в Украине

19.04.2022 14:41





В Германии завели 140 дел по фактам шествий в Берлине русских в поддержку войны в Украине, об этом пишут немецкие СМИ.



Как сообщают СМИ, после проведения русскими марша и автопробега в поддержку российской армии в войне против Украины, начались массовые расследования по конкретным лиц. Часть рассматриваемых дел связана с демонстрацией запрещенных символов.



Вседозволенность и безнаказанность позволили русским похозяйничать в Берлине. Однако забыли, что в Европе, в отличии от России, законы работают - использование российских культовых знаков Z, V и O в знак поддержки российских оккупационных войск, которые совершают в Украине преступления против человечности, подпадает под статью немецкого Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет.



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