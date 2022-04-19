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В Мариуполе начался штурм «Азовстали» - ВВС
19.04.2022 15:56
По информации BBC, власти самопровозглашенной Донецкой народной республики объявили о начале штурма на металлургический комбинат «Азовсталь».
«Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к работе. В этом нам хорошо помогают российская авиация и артиллерия. Надеемся, что в ближайшее время эти псевдозащитники украинского народа сдадутся, люди вздохнут спокойно и мы больше никогда не будем слышать про страдания гражданского населения Мариуполя», — заявил выступая перед российскими СМИ представитель милиции т.н ДНР Эдуард Басурин.
Вместе с тем, Басурин назвал ложной информацию о том, что на территории «Азовстали» находятся мирные жители.
По сообщению BBC, «Азовсталь» до сих пор контролировалась вооруженными силами Украины, в частности, 36-й бригадой морской пехоты и полком «Азов». В понедельник начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин говорил CNN, что на территории «Азовстали» от обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 человек. Вице-премьер Украины Ирина Верещук обращалась к российским властям с требованием открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Утром вторника она сообщила, что гуманитарные коридоры так и не открылись.
BBC также отмечает, что из-за войны нет возможности оперативно проверить правдивость заявлений воюющих между собой сторон.
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