

В Мариуполе начался штурм «Азовстали» - ВВС

19.04.2022 15:56





По информации BBC, власти самопровозглашенной Донецкой народной республики объявили о начале штурма на металлургический комбинат «Азовсталь».



«Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к работе. В этом нам хорошо помогают российская авиация и артиллерия. Надеемся, что в ближайшее время эти псевдозащитники украинского народа сдадутся, люди вздохнут спокойно и мы больше никогда не будем слышать про страдания гражданского населения Мариуполя», — заявил выступая перед российскими СМИ представитель милиции т.н ДНР Эдуард Басурин.



Вместе с тем, Басурин назвал ложной информацию о том, что на территории «Азовстали» находятся мирные жители.



По сообщению BBC, «Азовсталь» до сих пор контролировалась вооруженными силами Украины, в частности, 36-й бригадой морской пехоты и полком «Азов». В понедельник начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин говорил CNN, что на территории «Азовстали» от обстрелов и авиаударов укрываются около 1000 человек. Вице-премьер Украины Ирина Верещук обращалась к российским властям с требованием открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Утром вторника она сообщила, что гуманитарные коридоры так и не открылись.



BBC также отмечает, что из-за войны нет возможности оперативно проверить правдивость заявлений воюющих между собой сторон.





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