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В Литве запретили ношение колорадской георгиевской ленты и знаки Z и V
19.04.2022 16:08
В Литве запретили публичную демонстрацию колорадской георгиевской ленты и знаков российских оккупантов «Z» и «V». Нарушителей будут штрафовать.
Соответствующие поправки к законам об административных правонарушениях и о собраниях принял во вторник парламент страны.
Предусмотрено, что за демонстрирование указанной символики будет налагаться штраф в размере 300-700 евро, а для юридических лиц до 1,2 тыс. евро. Повторные нарушения влекут за собой штраф в размере 500-900 евро для физических лиц, 800-1,5 тыс. евро - для юридических лиц.
Ранее, Парламент Молдовы официально запретил георгиевскую ленточку и символы «Z» и «V» в стране.
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