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Чехия будет ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры


19.04.2022   22:36


Чехия согласилась ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные во время боевых действий. Это подтвердила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Она сказала, что первыми машинами будут украинские танки Т-64, но за ними последуют и другие, в частности, боевые машины пехоты.

Чернохова сообщила, что Чехия была первой страной, к которой Украина обратилась с просьбой об обслуживании и ремонте боевых машин.

Издание Seznam также сообщило, что машины будут ремонтироваться в соседней с Украиной Словакии.

Чехия стала первой страной, поставившей Украине танки – советские Т-72, а также боевые машины пехоты БМП-1, находящиеся в ее действующих резервах.

Имеются также сообщения о поставках самоходной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В Минобороны Чехии отказываются уточнять объем и тип поставок Украине, подтверждая лишь то, что страна отправляет как легкое, так и тяжелое вооружение, и будет продолжать это делать, несмотря на отрицание России.

Наряду с официальной военной помощью правительства, краудфандинговая кампания по закупке оружия для Вооруженных сил Украины собрала более 40 миллионов евро.

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