

США отправят Украине больше артиллерии - Байден

19.04.2022 22:39





Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину, заявил журналистам президент США Джо Байден во вторник, после разговора с лидерами стран-союзников. Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CNN.



На вопрос, планируют ли США послать больше артиллерии в Украину, Байден ответил утвердительно.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила журналистам, что администрация продолжит предоставлять большее количество боеприпасов и другую военную помощь Украине.



Грузы из последнего пакета помощи администрации Байдена стоимостью 800 миллионов долларов уже начали поступать в Украину, включая более тяжелое оборудование, например 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек-гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade.



Как сообщил чиновник Пентагона, ожидается, что в ближайшие 24 часа в Европу прибудут еще семь рейсов с помощью безопасности США для Украины.



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