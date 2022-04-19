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Правительство Германии сотрудничает с промышленностью для поставки оружия Украине – Шольц
19.04.2022 22:50
У Германии практически иссякло количество оружия, которое она может поставить из своих собственных запасов Украине, однако правительство работает с военной промышленностью над потенциальными поставками.
Об этом заявил во вторник на пресс-конференции после участия в телефонном разговоре с западными союзниками канцлер Олаф Шольц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
По словам производителей военной техники, среди оружия, которое они могут поставить быстро и которое необходимо Украине, есть противотанковые и противовоздушные средства, заявил Шольц.
"Мы предоставим необходимые деньги для покупки. Цель состоит в том, чтобы усилить украинскую армию, чтобы она могла отразить российскую атаку", - отметил Шольц.
На вопрос, поставит ли Германия в Украину современные танки "Леопард", он сказал, что Берлин и его западные союзники пришли к выводу, что целесообразнее всего поставлять оружие, которое украинцы уже умеют использовать.
Шольц также сказал, что Германия изучает список оружия, о котором просила Украина, и планирует "выяснить, что можно поставить быстро".
Он отметил, что нельзя допустить победы России в Украине, а навязанный мир, которым его видит Владимир Путин, неприемлем.
Среди участников телефонного разговора были президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Британии Борис Джонсон, а также лидеры Польша, Румынии, Японии и Италии.
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