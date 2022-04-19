

Канцлер ФРГ: Россия не должна выиграть эту войну

19.04.2022 23:09





Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины. Он призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска. Об этом сообщает Spiegel.



«Россия не должна выиграть эту войну», — заявил Шольц.



Он также призвал Путина немедленно прекратить обстрелы украинских городов и вывести войска.



«Прекратите эту ужасную войну», — добавил он.



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