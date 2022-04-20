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Норвегия передаст Украине 100 ракетных комплексов «Мистраль»


20.04.2022   10:33


Норвегия передаст Украине 100 зенитно-ракетных комплексов типа «Мистраль». Об этом говорится в заявлении министра обороны страны.

«Система воздушной обороны «Мистраль» - это эффективное оружие, которое используется в морской обороне, и которое принесет большую пользу Украине», - сказано в заявлении министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама.

По данным Минобороны, часть оружия уже отправлена.

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