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Норвегия передаст Украине 100 ракетных комплексов «Мистраль»
20.04.2022 10:33
Норвегия передаст Украине 100 зенитно-ракетных комплексов типа «Мистраль». Об этом говорится в заявлении министра обороны страны.
«Система воздушной обороны «Мистраль» - это эффективное оружие, которое используется в морской обороне, и которое принесет большую пользу Украине», - сказано в заявлении министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама.
По данным Минобороны, часть оружия уже отправлена.
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