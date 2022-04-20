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Арестович: Наши военные взяли в плен много «интересных персонажей»
20.04.2022 10:35
Власть делает все возможное, чтобы обменять всех украинских пленных. Наши военные взяли в плен много «интересных персонажей». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Мы делаем все, чтобы обменять всех. У нас такое количество пленных и среди них есть такие персонажи за которого за одного дадут по 50 - 80 человек. Очень ценные», - сказал Арестович.
Он не стал называть фамилии задержанных, но намекнул, что это офицеры, родственники высокопоставленных военных и политиков.
Напомним, вчера вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что с Россией состоялся пятый обмен пленными и домой вернулись 76 украинцев.
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