

Арестович: Наши военные взяли в плен много «интересных персонажей»

20.04.2022 10:35





Власть делает все возможное, чтобы обменять всех украинских пленных. Наши военные взяли в плен много «интересных персонажей». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.



«Мы делаем все, чтобы обменять всех. У нас такое количество пленных и среди них есть такие персонажи за которого за одного дадут по 50 - 80 человек. Очень ценные», - сказал Арестович.



Он не стал называть фамилии задержанных, но намекнул, что это офицеры, родственники высокопоставленных военных и политиков.



Напомним, вчера вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что с Россией состоялся пятый обмен пленными и домой вернулись 76 украинцев.



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