

В Википедии появилось определение "Рашизм"-а

20.04.2022 11:24









Википедия определяет "Рашизм" как разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма.



Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель российских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку пятой колонны, формирующийся российскими спецслужбами в странах "российских интересов".



Статья уже переведена на 25 разных языков



В "Ращистской" Википедии статьи конечно нет, однако это не есть факт того, что пребывая в "страусинной позе", ваше оголенное заднее место остается в неведении остального мира. В Википедии появилась большая статья , определяющая этимологию такого явления как "Рашизм". В ней разъясняется происхождение термина, история его возникновения, и главные признаки этого явления.Википедия определяет "Рашизм" как разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма.Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель российских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку пятой колонны, формирующийся российскими спецслужбами в странах "российских интересов".Статья уже переведена на 25 разных языковВ "Ращистской" Википедии статьи конечно нет, однако это не есть факт того, что пребывая в "страусинной позе", ваше оголенное заднее место остается в неведении остального мира.



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