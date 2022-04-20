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В Википедии появилось определение "Рашизм"-а
20.04.2022 11:24
В Википедии появилась большая статья, определяющая этимологию такого явления как "Рашизм". В ней разъясняется происхождение термина, история его возникновения, и главные признаки этого явления.
Википедия определяет "Рашизм" как разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма.
Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель российских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку пятой колонны, формирующийся российскими спецслужбами в странах "российских интересов".
Статья уже переведена на 25 разных языков
В "Ращистской" Википедии статьи конечно нет, однако это не есть факт того, что пребывая в "страусинной позе", ваше оголенное заднее место остается в неведении остального мира.
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