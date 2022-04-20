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Верещук - согласован гуманитарный коридор из Мариуполя


20.04.2022   15:44


Удалось согласовать гуманитарный коридор из Мариуполя на сегодня. После обеда должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш и Бердянск в Запорожье для женщин с детьми и пожилых людей, об этом заявила вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук - сообщает "Украинская Правда".

"Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня, 20 апреля 2022 года. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей. Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье" - заявила Верещук.

Верещук предупредила, что ситуация с безопасностью сложна, поэтому во время действия коридора могут произойти изменения.

Она попросила следить за официальными сообщениями.

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