

Верещук - согласован гуманитарный коридор из Мариуполя

20.04.2022 15:44









"Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня, 20 апреля 2022 года. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей. Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье" - заявила Верещук.



Верещук предупредила, что ситуация с безопасностью сложна, поэтому во время действия коридора могут произойти изменения.



Она попросила следить за официальными сообщениями. Удалось согласовать гуманитарный коридор из Мариуполя на сегодня. После обеда должен открыться гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш и Бердянск в Запорожье для женщин с детьми и пожилых людей, об этом заявила вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук - сообщает "Украинская Правда" "Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня, 20 апреля 2022 года. Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей. Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье" - заявила Верещук.Верещук предупредила, что ситуация с безопасностью сложна, поэтому во время действия коридора могут произойти изменения.Она попросила следить за официальными сообщениями.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



