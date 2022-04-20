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ГУР - оккупанты планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины
20.04.2022 16:00
Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, об этом сообщается на официальной странице Facebook Главного управления Разведки МО Украины (ГУР).
Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной «мобилизации».
После её проведения ФСБ РФ планирует бросить «мобилизованных» украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов, сформированную в основном из т.н. "кадыровцев". Уже были зафиксированы факты расстрела российских солдат "кадыровцами".
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