

ГУР - оккупанты планируют провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины

20.04.2022 16:00









Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной «мобилизации».



После её проведения ФСБ РФ планирует бросить «мобилизованных» украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов, сформированную в основном из т.н. "кадыровцев". Уже были зафиксированы факты расстрела российских солдат "кадыровцами". Путин планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, об этом сообщается на официальной странице Facebook Главного управления Разведки МО Украины (ГУР).Псевдореферендумы на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей преследуют цель объявления принудительной «мобилизации».После её проведения ФСБ РФ планирует бросить «мобилизованных» украинцев на горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов, сформированную в основном из т.н. "кадыровцев". Уже были зафиксированы факты расстрела российских солдат "кадыровцами".



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