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Михаил Подоляк - наш черед изучать, сравнивать, делать выводы
20.04.2022 16:05
"Наш черед изучать, сравнивать, делать выводы" - так прокомментировал Советник главы ОП Михаил Подоляк заявление Пескова на счет передачи условий России в рамках переговорного процесса по прекращению войны против Украины.
"Что касается переговорного процесса, то Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формальным решениям. В том числе по гарантиям безопасности как обеспечению дальнейших ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои позиции. Далее – наш черед изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера" - заявил Подоляк.
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