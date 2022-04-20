

Михаил Подоляк - наш черед изучать, сравнивать, делать выводы

20.04.2022 16:05





"Наш черед изучать, сравнивать, делать выводы" - так прокомментировал Советник главы ОП Михаил Подоляк заявление Пескова на счет передачи условий России в рамках переговорного процесса по прекращению войны против Украины.



"Что касается переговорного процесса, то Украина еще в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формальным решениям. В том числе по гарантиям безопасности как обеспечению дальнейших ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои позиции. Далее – наш черед изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера" - заявил Подоляк.



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