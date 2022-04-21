

Арестович: В Украине находится около 90 тысяч российских военных

21.04.2022 10:21





На данный момент в Украине находится около 90 тысяч российских военных. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает УНИАН.



"Порядка 90 тысяч сейчас на территории Украины и где-то 22 тысячи по границам радостно прячутся в кустах и пишут рапорта мамкам и папкам "не хотим воевать, нам не хочется, здесь очень страшно, можно я уеду отсюда", – заявил Арестович.



Напомним, по данным Генштаба ВС Украины, с начала вторжения РФ украинские военные ликвидировали около 20 900 российских оккупантов.



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