

Аппарат госминистра по делам примирения о докладе Генсека Совета Европы на тему «Конфликт в Грузии»

21.04.2022 15:54





Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства приветствует 25-й консолидированный доклад генерального секретаря Совета Европы на тему «Конфликт в Грузии», который был принят 20 апреля на заседании комитета заместителей министров Совета Европы.



Об этом говорится в информации, опубликованной аппаратом государственного министра.



В докладе отражена ситуация в области безопасности, гуманитарной ситуации и прав человека в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации с октября 2021 по март 2022 года.



«В докладе отмечаются грубые нарушения фундаментальных прав населения Абхазии и Цхинвальского региона, особенно этнических грузин, такие как посягательство на жизнь, ограничение свободы передвижения и имущественных прав, запрет на образование на родном языке, а также нарушение права на свободу и безопасность. Особое внимание уделяется установке заграждений из колючей проволоки и других искусственных барьеров вдоль линии оккупации в направлении Ахалгори, серьезным гуманитарным последствиям, вызванным закрытием т.н. «переходного пункта», незаконным задержанием граждан Грузии, в том числе Ираклия Бебуа, а также ухудшением состояния здоровья и смертью Геннадия Бестаева в результате длительного незаконного содержания под стражей», — говорится в информации.



По данным ведомства, в докладе подчеркивается важность Женевских международных дискуссий, а также необходимость восстановления Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Гали.



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