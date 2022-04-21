Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Германия передаст Словении бронетехнику, а Словения поставит Украине танки T-72


21.04.2022   17:07


Словения передаст Украине советские танки T-72, взамен Германия поставит Словении боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs, сообщает немецкое информагентство DPA.

По информации агентства, Украина использует танки T-72, обучать украинских военных их пользованию не нужно. Танки будут поставлены из запасов Словении, в качестве компенсации Германия предоставит Словении машины своего производства.

Агентство со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает, что Словения попросила в качестве компенсации более современные машины - танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Puma, а также бронетранспортеры Boxer.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подтвердила обмен в эфире телеканала Ntv, но не назвала деталей.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна