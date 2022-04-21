

Германия передаст Словении бронетехнику, а Словения поставит Украине танки T-72

21.04.2022 17:07





Словения передаст Украине советские танки T-72, взамен Германия поставит Словении боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs, сообщает немецкое информагентство DPA.



По информации агентства, Украина использует танки T-72, обучать украинских военных их пользованию не нужно. Танки будут поставлены из запасов Словении, в качестве компенсации Германия предоставит Словении машины своего производства.



Агентство со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщает, что Словения попросила в качестве компенсации более современные машины - танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Puma, а также бронетранспортеры Boxer.



Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подтвердила обмен в эфире телеканала Ntv, но не назвала деталей.



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