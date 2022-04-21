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Глава МНЕС приветствуетоткрытие пропускного пункта «Одзиси»
21.04.2022 17:40
Глава Миссии наблюдателей ЕС Марек Щигель приветствует открытие в пасхальный период т.н контрольно-пропускных пунктов в направлении оккупированного Цхинвальского региона.
По его словам, этот вопрос активно обсуждался в формате Механизма превенции инцидентов и реагирования на них.
«Приветствую временное открытие т.н пропускного пункта «Одзиси» в период православной Пасхи. Вопрос активно обсуждался и поддерживался сопредседателями в формате Механизма превенции инцидентов и реагирования на них, в том числе на последнем заседании 12 апреля. Ограничения свободы передвижения негативно сказываются на повседневной жизни людей, затронутых конфликтом», — заявил глава Миссии наблюдателей ЕС.
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