

Глава МНЕС приветствуетоткрытие пропускного пункта «Одзиси»

21.04.2022 17:40





Глава Миссии наблюдателей ЕС Марек Щигель приветствует открытие в пасхальный период т.н контрольно-пропускных пунктов в направлении оккупированного Цхинвальского региона.



По его словам, этот вопрос активно обсуждался в формате Механизма превенции инцидентов и реагирования на них.



«Приветствую временное открытие т.н пропускного пункта «Одзиси» в период православной Пасхи. Вопрос активно обсуждался и поддерживался сопредседателями в формате Механизма превенции инцидентов и реагирования на них, в том числе на последнем заседании 12 апреля. Ограничения свободы передвижения негативно сказываются на повседневной жизни людей, затронутых конфликтом», — заявил глава Миссии наблюдателей ЕС.





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