

Россия продолжит уничтожать мирное население Мариуполя, если не сдадутся украинские военные

22.04.2022 20:44





По заявлению Минобороны РФ, они готовы дать возможность мирному населению покинуть завод «Азовсталь», если украинские военные сдадутся.



Согласно заявлению Минобороны, Россия «готова в любой момент» объявить «гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц».



«Началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали». В случае обнаружения флагов на любом из направлений металлургического комбината «Азовсталь», Вооруженные силы России немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн», — говорится в сообщении Минобороны РФ.



По их же утверждению, мирное население будет перевезено на территории, подконтрольные Украине или России, «на усмотрение эвакуированных», а сдавшимся украинским военным будут сохранена жизнь.



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