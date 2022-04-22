

Шарль Мишель призвал Путина обеспечить безопасный выход граждан из Мариуполя и других осажденных городов

22.04.2022 20:45





«Провел телефонный разговор с президентом Путиным. Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход граждан из Мариуполя и других осажденных городов, тем более в связи с праздником Пасхи», - об этом президент Европейского совета Шарль Мишель написал в Facebook.



По его словам, в разговоре с президентом России он вновь подтвердил поддержку Украины и ее суверенитета.



«Твердо повторил позицию ЕС: поддержка Украины и ее суверенитета, осуждение и санкции из-за российской агрессии. Наше единство, принципы и ценности неприкосновенны», – пишет Мишель



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