

Россия вывела в Черное море четыре подлодки

23.04.2022 13:47





Россия вывела из крымской базы в Черное море четыре субмарины. Об этом заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук .



«Ночь прошла в Одессе и области без обстрелов, хоть и с сигналами воздушной тревоги. Силы обороны надежно контролируют ситуацию, а также осуществляют контрдиверсионную работу. Знаем, что враг вывел на патрулирование в Черное море четыре субмарины, вооруженные крылатыми ракетами типа «Калибр». Поэтому вероятность нанесения ракетных ударов остается высокой», — отметил Братчук.



Представитель администрации добавил, что речь идет о российских подлодках проекта 877 «Палтус», которые способны запускать ракеты с глубины до 50 метров, что не позволяет радарам и спутникам эффективно их фиксировать.



Братчук также призвал жителей региона 23-24 апреля, на Пасху, соблюдать требования воздушной безопасности и комендантского часа.





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