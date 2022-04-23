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Арахамия объяснил, почему следует брать россиян в плен
23.04.2022 15:30
Представитель украинской делегации на переговорах с РФ и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что российских оккупантов нужно брать в плен, чтобы потом иметь обменный фонд.
"Вижу много комментариев от разъяренных украинцев о том, зачем брать пленных.
Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен", - заявил Арахамия.
По его словам, при современных боях артиллерии на больших расстояниях пленных брать стало гораздо тяжелее, поэтому "имеем проблемы с пополнением обменного фонда".
Он также отметил, что вопросом обмена пленных занимается специальный центр при СБУ.
21 апреля украинские власти провели второй обмен пленными за одну неделю и спасли из плена 19 украинцев, в том числе раненых.
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