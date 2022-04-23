

ГУР - Путин бросит на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ

23.04.2022 17:27





По данным Главного Управления Разведки МО Украины (ГУР), не смотря на свои заявления, Путин бросит на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ.



Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 22 апреля, комментируя информацию, что путин не поддержал идею Шойгу, который предложил массированно штурмовать "Азовсталь".



Скибицкий подчеркнул, что руководство РФ, как всегда лукавит.



"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", - заявил Скибицкий.



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