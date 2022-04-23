

ГУР - Оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению

23.04.2022 17:59





Оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению, об этом заявляет представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.



по его словам, российская армия на сегодняшний день заканчивает перегруппировку войск и пытается определить наиболее уязвимые места ВС Украины, чтобы начать широкомасштабное наступление в Донецком операционном районе.



“Противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории Беларуси, возле наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых. А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе”, – отметил Вадим Скибицкий.



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