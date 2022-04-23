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ГУР - ликвидированы два генерала оккупантов, один тяжело ранен


23.04.2022   18:46


22 апреля 2022 года ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевойсковой Армии российских оккупационных войск в Херсонской области, сообщается в военной сводке ГУР (Главного Управления Разведки МО Украины).

В результате войсковой операции ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы, один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован. Персональные данные уточняются.

"Военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей Украинской земле" - говорится в заявлении.

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