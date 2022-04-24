

В Украине погибло 213 детей из-за вооруженной агрессии РФ – Офис генпрокурора

24.04.2022 13:59

"Гордон"



В Украине с начала войны с Россией более 602 детей пострадали от рук оккупантов, из них 213 детей погибли и более 389 получили ранения. Об этом 24 апреля сообщил в Facebook Офис генпрокурора.



Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 122, в Киевской – 114, в Харьковской – 91, в Черниговской – 66, в Херсонской – 44, в Николаевской – 43, в Луганской – 37, в Запорожской – 27, в Сумской – 17, в Житомирской – 15.



В Киеве пострадали 16 детей.



В Офисе генпрокурора сообщают об установленных 22–23 апреля фактах военных преступлений российских оккупантов.



23 апреля в результате обстрела россиянами жилого квартала Одессы погибли мать с трехмесячным ребенком.



23 апреля стало известно о смерти двух девочек – юных актрис Донецкого областного драматического театра. Дети погибли из-за обстрела войсками РФ Мариуполя Донецкой области.



22 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры села Каменское Васильевского района Запорожской области погиб 17-летний подросток.



22 апреля во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории Бучанского района Киевской области, обнаружено тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями.



23 апреля возле села Новокиевка Снигиревского района Николаевской области девятилетний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации мины.



Кроме того, в результате действий вооруженных сил РФ в Украине за время войны было повреждено 1500 учебных заведений, из них 102 – разрушены полностью.

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