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В Украине погибло 213 детей из-за вооруженной агрессии РФ – Офис генпрокурора
24.04.2022 13:59
"Гордон"
В Украине с начала войны с Россией более 602 детей пострадали от рук оккупантов, из них 213 детей погибли и более 389 получили ранения. Об этом 24 апреля сообщил в Facebook Офис генпрокурора.
Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 122, в Киевской – 114, в Харьковской – 91, в Черниговской – 66, в Херсонской – 44, в Николаевской – 43, в Луганской – 37, в Запорожской – 27, в Сумской – 17, в Житомирской – 15.
В Киеве пострадали 16 детей.
В Офисе генпрокурора сообщают об установленных 22–23 апреля фактах военных преступлений российских оккупантов.
23 апреля в результате обстрела россиянами жилого квартала Одессы погибли мать с трехмесячным ребенком.
23 апреля стало известно о смерти двух девочек – юных актрис Донецкого областного драматического театра. Дети погибли из-за обстрела войсками РФ Мариуполя Донецкой области.
22 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры села Каменское Васильевского района Запорожской области погиб 17-летний подросток.
22 апреля во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных оккупантами на территории Бучанского района Киевской области, обнаружено тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями.
23 апреля возле села Новокиевка Снигиревского района Николаевской области девятилетний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации мины.
Кроме того, в результате действий вооруженных сил РФ в Украине за время войны было повреждено 1500 учебных заведений, из них 102 – разрушены полностью.
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