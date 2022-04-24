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ОБСЕ сообщает о взятии в плен россиянами их сотрудников в Донецке и Луганске
24.04.2022 23:03
ОБСЕ распространяет информацию о незаконном задержании сотрудников на территории т.н. Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Reuters сообщила заместитель посла Великобритании в ОБСЕ Дейдра Браун.
«ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов Специальной мониторинговой миссии были лишены свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы для содействия освобождению своего персонала», – заявила она.
За день до происшествия Браун подвергла критике Россию за то, что та после марта отказывается продлевать мандат миссии в Украине.
В марте ОБСЕ объявила об эвакуации из Украины до 500 сотрудников. Специальная мониторинговая миссия - невооруженное гражданское подразделение ОБСЕ, которое наблюдает и описывает ситуацию в зонах конфликтов.
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