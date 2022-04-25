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Британская разведка: Минобороны РФ хочеть скрыть реальные потери в Украине
25.04.2022 20:40
Министерство обороны России хочет само контролировать выплату компенсаций семьям погибших в Украине, чтобы скрыть реальный ущерб, – говорится в отчете разведки министерства обороны Великобритании.
«По предложению Министерства обороны России военные, а не гражданские чиновники, должны контролировать выплату компенсаций семьям погибших солдат. Это может быть продиктовано желанием скрыть от населения реальные масштабы ущерба“, — говорится в отчетах разведки.
Кроме того, Российская Федерация добилась очень незначительных успехов с тех пор, как решила сместить акцент наступления на полную оккупацию Донбасса. Без необходимой материально-технической и боевой поддержки невозможно говорить о ощутимом прорыве.
Решение России блокировать завод «Азовсталь» вместо штурма предусматривает удержание в Мариуполе большого количества сил без каких-либо изменений в их дислокации.
По данным разведки, украинские защитники нанесли урон многим российским подразделениям и снизили их боевые возможности.
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