

Украинская разведка: Россия может применить химическое оружие против защитников «Азовстали»

25.04.2022 21:06





Россия может применить химическое оружие против гражданских и военных находящихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.



«Против людей, которые находятся на территории завода «Азовсталь», может быть применено химическое оружие. Согласно последним данным, для того чтобы избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ, может быть осуществлено так называемое «выкуривание» украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия», - отмечают в Минобороны Украины.



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