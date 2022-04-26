

СГБ сообщает об освобождении похищенного Меребашвили из цхинвальской тюрьмы

26.04.2022 12:12





По данным Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), освобожден гражданин Грузии Кахабер Меребашвили, который был похищен оккупационными силами около села Меджврисхеви в муниципалитете Каспи.



Сообщается, что для освобождения Меребашвили из заключения были использованы «горячая линия» МНЕС, а также «другие инструменты», имеющиеся в наличии центрального правительства Грузии.



«Центральное правительство продолжает прилагать активные усилия для освобождения других незаконно задержанных граждан Грузии. Оккупационный режим несет полную ответственность за деструктивные действия, совершаемые в оккупированных районах и вдоль линии оккупации», — заявили в Службе госбезопасности Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



