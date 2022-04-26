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Туристы из Европы не хотят видеть россиян в отелях Турции


26.04.2022   18:05


Туристы из Европы не хотят видеть россиян в отелях Турции. Представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur направил требование турецким отелям, в котором говорится о необходимости отменить бронирование всех туристов из России. Такое решение было вызвано санкциями против РФ.

Пока такая ситуация действует до 31 мая, затем 20 числа каждого месяца будет поступать информация об отмене следующего месяца.

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