

Ситуация по "Азовстали" - вид из Кремля

26.04.2022 18:25





Комментарии по результаты переговоров Путина с Эрдоганом, сделанный главой МИД РФ Лавровым еще раз доказывает через какую призму реальности навязывает Кремль смотреть на реальность остальной мир. .



По заявлению Лаврова «Путин в разговоре с Эрдоганом отметил, что боевые действия в Мариуполе не ведутся». Выходит, что интенсивные ракетно-бомбовые удары по "Азовстали" и предложенными самой российской стороной гуманитарным коридорам с применением авиации, артиллерии, всеми видами систем залпового огня, корабельной артиллерии и ракетными установками, это всего лишь провокация в отношении России. Только лишь за последние сутки "Азовсталь" российские войска обстреляли ракетами 35 раз.



Напомним, что на территории "Азовстали" в бомбоубежищах находятся более тысяча мирных граждан, среди которых множество детей, которые скрываются от российских бомбежек уже более месяца. Последние две недели они вообще лишены возможности выходить на свежий воздух. Россия не раз соглашалась предоставить гуманитарный коридор, что бы граждане и военные покинули территорию, однако всякий раз срывала этот процесс начиная массовый обстрел согласованного маршрута.



Также стоит напомнить, что со время встречи Путина с министром обороны РФ Шойгу, президент России в прямом эфире отдал прямой приказ взять в плотное кольцо территорию "Азовстали" и по причине нецелесообразности прекратить штурм и бомбежку. Однако, приказ главнокомандующего исполнен не был. Атака на "Азовсталь" продолжается и укрывших в бомбоубежищах людям не дается возможность покинуть территорию и эвакуироваться.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



