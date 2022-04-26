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ООН расследует 300 убийств мирных жителей Украины
26.04.2022 20:33
ООН уже расследует 300 убийств мирных украинских жителей. Всего на данный момент задокументировано пять тысяч расправ над гражданами, реальное их число может быть намного больше, сообщила глава мониторинговой миссии ООН в Украине Матильда Богнер.
По ее словам, также идет расследование 150 фактов исчезновения людей и десятков случаев изнасилований. «Это только те преступления, о которых у нас уже собрано достаточно информации», — уточнила она.
Богнер добавила, что большие сложности возникают с документированием сексуальных преступлений, так как многие жертвы не хотят об этом рассказывать и не чувствуют себя в безопасности.
«Очень важно, чтобы были службы, которые могут оказать помощь пострадавшим от насилия, предоставить им защиту и разместить в укрытии. Только тогда мы сможем получить полную картину происходящего в стране», — заключила глава мониторинговой миссии.
Ранее украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова неоднократно сообщала о случаях изнасилований украинских женщин российскими военными. Для пострадавших создана горячая линия.
Омбудсмен говорила, что в Буче солдаты из России держали в подвале и регулярно насиловали около 25 девушек и женщин, девять из них забеременели. Другие украинки рассказывали, как насиловали их или их родственниц, в том числе у них на глазах.
По данным украинских чиновников, только в Буче было убито более 400 мирных граждан. Военные преступления на территории Украины помимо местных правоохранительных органов расследуют Объединенная следственная группа и Прокуратура гаагского Международного уголовного суда.
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