

Украина получит САУ «PzH 2000»

28.04.2022 10:31









«Стало известно, что Нидерланды планируют предоставить Украине не только автотранспортные средства, но и несколько высокотехнологичных 155-мм самоходных орудий Panzerhaubitze 2000NL (PzH 2000NL). Обучение украинского персонала будет проводиться совместно с Германией, которая также предоставит боеприпасы» - говорится в сообщении.

Нидерланды предоставят Украине САУ «PzH 2000», калибра 155 мм, об этом сообщает на своем Телеграм-канале Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.«Стало известно, что Нидерланды планируют предоставить Украине не только автотранспортные средства, но и несколько высокотехнологичных 155-мм самоходных орудий Panzerhaubitze 2000NL (PzH 2000NL). Обучение украинского персонала будет проводиться совместно с Германией, которая также предоставит боеприпасы» - говорится в сообщении.



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