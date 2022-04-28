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В Германии заговорили о санкциях против экс-канцлера Шредера
28.04.2022 11:07
Отдельные немецкие политики высказались за меры против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из-за его пророссийской позиции, об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.
«Он как можно скорее внесен в санкционный список путинских спекулянтов». Он больше не принадлежит сливкам немецкой внутренней политики, а принадлежит сливкам Кремля» - цитирует издание члена президиума СвДП Морица
.
Похожее мнение высказал член ХДС Родерих Кизеветтер. "Тот факт, что Шредер все еще не дистанцировался от Путина и России, только доказывает, насколько "крепко" он у них на службе… Так что стоит говорить о санкциях против всего окружения Путина. И в том числе Шредера", - считает он.
Депутат Европарламента от зеленых Райнхард Бютикофер также призвал рассмотреть санкции против Шредера и других бывших европейских политиков, «которые с тех пор продались Путину».
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