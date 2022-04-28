

Австралия отправит в Украину гаубицы и боеприпасы

28.04.2022 11:20









В связи с тем, что Россия усиливает наступление на Донбассе, Австралия предоставит Украине больше тяжелой артиллерии и боеприпасов. В Киев отправят гаубицы М777 калибра 155 миллиметров и боеприпасы на общую сумму 26,7 миллионов долларов.



Также власти Австралии отправят Киеву гуманитарную помощь на сумму 65 миллионов долларов и более 70 тысяч тонн энергетического угля. Украина уверенно переходит на НАТОвский калибр", об этом заявили премьер-министр Скотт Моррисон и министр обороны Австралии Питер Даттон, цитирует Australian Associated Press В связи с тем, что Россия усиливает наступление на Донбассе, Австралия предоставит Украине больше тяжелой артиллерии и боеприпасов. В Киев отправят гаубицы М777 калибра 155 миллиметров и боеприпасы на общую сумму 26,7 миллионов долларов.Также власти Австралии отправят Киеву гуманитарную помощь на сумму 65 миллионов долларов и более 70 тысяч тонн энергетического угля.



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