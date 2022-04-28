

ГУР: Оккупанты массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях

28.04.2022 14:21





Оккупанты массово похищают мужчин призывного возраста на оккупированных территориях, об этом сообщает Главное Управление Разведки (ГУР) МО Украины.



"На занятых врагом территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей проводятся масштабные «фильтрационные мероприятия». Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, проукраинские активисты.



Главная цель таких действий – «пополнение обменного фонда». Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года" - говорится в сообщении.



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