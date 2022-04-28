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Швейцария в рамках санкций заморозила российские активы более чем на $9 миллиардов


28.04.2022   14:24


Швейцария в рамках санкций заморозила российские активы более чем на $9 миллиардов, об этом сообщило швейцарское издание Neue Zuercher Zeitung.

Также сегодня Швейцария ввела очередные санкции против РФ. Они включают в себя запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры.

Кроме этого, в Швейцарии больше нельзя регистрировать трастовые фонды для граждан или жителей России.

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