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Швейцария в рамках санкций заморозила российские активы более чем на $9 миллиардов
28.04.2022 14:24
Швейцария в рамках санкций заморозила российские активы более чем на $9 миллиардов, об этом сообщило швейцарское издание Neue Zuercher Zeitung.
Также сегодня Швейцария ввела очередные санкции против РФ. Они включают в себя запрет на импорт угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры.
Кроме этого, в Швейцарии больше нельзя регистрировать трастовые фонды для граждан или жителей России.
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