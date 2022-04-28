Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украина в ближайшее время получит британские ракеты Brimstone - BBC


28.04.2022   14:42


Украина в ближайшие недели получит британские ракеты Brimstone Sea Spear, об этом сообщает BBC

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи сообщил во вторник в парламенте, что Британия сможет передать Украине противокорабельные ракеты Бримстоун (Brimstone) в ближайшие несколько недель.

На минувшей неделе премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Британия выясняет, на каких платформах можно поставить эти ракеты Украине, в частности, изучает возможность установить их на автомобиле.

И вот теперь, по словам Джеймса Гиппи, Британия уже достаточно продвинулась в этих экспериментах, чтобы утверждать, что передаст ракеты украинцам в ближайшие недели.

Самонаводящиеся ракеты "Brimstone Sea Spear" обычно применяют из самолетов. Предназначены они для поражения как морских, так и сухопутных целей. Дальность ракет первой модели – до 20 км, второй модификации – до 60 км.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна