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Украина в ближайшее время получит британские ракеты Brimstone - BBC
28.04.2022 14:42
Украина в ближайшие недели получит британские ракеты Brimstone Sea Spear, об этом сообщает BBC
Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи сообщил во вторник в парламенте, что Британия сможет передать Украине противокорабельные ракеты Бримстоун (Brimstone) в ближайшие несколько недель.
На минувшей неделе премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Британия выясняет, на каких платформах можно поставить эти ракеты Украине, в частности, изучает возможность установить их на автомобиле.
И вот теперь, по словам Джеймса Гиппи, Британия уже достаточно продвинулась в этих экспериментах, чтобы утверждать, что передаст ракеты украинцам в ближайшие недели.
Самонаводящиеся ракеты "Brimstone Sea Spear" обычно применяют из самолетов. Предназначены они для поражения как морских, так и сухопутных целей. Дальность ракет первой модели – до 20 км, второй модификации – до 60 км.
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