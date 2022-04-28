

Украина в ближайшее время получит британские ракеты Brimstone - BBC

28.04.2022 14:42









Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи сообщил во вторник в парламенте, что Британия сможет передать Украине противокорабельные ракеты Бримстоун (Brimstone) в ближайшие несколько недель.



На минувшей неделе премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Британия выясняет, на каких платформах можно поставить эти ракеты Украине, в частности, изучает возможность установить их на автомобиле.



И вот теперь, по словам Джеймса Гиппи, Британия уже достаточно продвинулась в этих экспериментах, чтобы утверждать, что передаст ракеты украинцам в ближайшие недели.



Самонаводящиеся ракеты "Brimstone Sea Spear" обычно применяют из самолетов. Предназначены они для поражения как морских, так и сухопутных целей. Дальность ракет первой модели – до 20 км, второй модификации – до 60 км. Украина в ближайшие недели получит британские ракеты Brimstone Sea Spear, об этом сообщает BBC Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи сообщил во вторник в парламенте, что Британия сможет передать Украине противокорабельные ракеты Бримстоун (Brimstone) в ближайшие несколько недель.На минувшей неделе премьер-министр Борис Джонсон сказал, что Британия выясняет, на каких платформах можно поставить эти ракеты Украине, в частности, изучает возможность установить их на автомобиле.И вот теперь, по словам Джеймса Гиппи, Британия уже достаточно продвинулась в этих экспериментах, чтобы утверждать, что передаст ракеты украинцам в ближайшие недели.Самонаводящиеся ракеты "Brimstone Sea Spear" обычно применяют из самолетов. Предназначены они для поражения как морских, так и сухопутных целей. Дальность ракет первой модели – до 20 км, второй модификации – до 60 км.



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