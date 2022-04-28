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Болгария пригрозила перекрыть транзит российского газа в Сербию и Венгрию


28.04.2022   14:46


Болгария пригрозила перекрыть транзит российского газа в Сербию и Венгрию, об этом сообщает издание "Economic".

Власти Болгарии изучают ответные меры на решение «Газпрома» перекрыть поставки газа в страну, которая отказалась переходить на схему оплаты «в рублях», предложенную Путиным.

Болгарское правительство намерено провести ревизию контрактов с «Газпромом», в том числе на транзит газа, который качается по трубопроводу «Турецкий поток» в Сербию и Венгрию, сообщил в среду премьер-министр Кирилл Петков.

«Мы должны показать, что односторонний шантаж — это не те отношения, которые Болгария будет терпеть», — цитирует Петкова "Economic".

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