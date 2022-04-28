

США изучают возможность признания России спонсором терроризма — Блинкен

28.04.2022 15:24









«Мы обсуждаем это, юристы рассматривают этот вопрос. По моему мнению, нет никаких сомнений в том, что россияне терроризируют украинский народ… Юристы работают над этим, чтобы убедиться, что предусмотренные законом основания (для включения в список спонсоров терроризма) будут соблюдены», заявил он в своем выступлении. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Вашингтон обсуждает возможность признания России страной-спонсором терроризма.«Мы обсуждаем это, юристы рассматривают этот вопрос. По моему мнению, нет никаких сомнений в том, что россияне терроризируют украинский народ… Юристы работают над этим, чтобы убедиться, что предусмотренные законом основания (для включения в список спонсоров терроризма) будут соблюдены», заявил он в своем выступлении.



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