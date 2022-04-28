

Россия сосредотачивается на Николаеве и Кривом роге - ВСУ

28.04.2022 15:44





"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции и сосредотачивается на Николаеве и Кривом роге" - говорится в оперативной информации от ВСУ.



В сообщении говорится:

Слобожанское направление: враг усилил группировку на Изюмском направлении — оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники



Донецкое направление: для оцепления наших войск враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на н.п. Лиман.



На Северодонецком направлении враг ведет наступление на н.п. Орехов.



На Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного противник оказывает интенсивное огненное влияние.



На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле



Южнобужское направление: противник основные усилия сосредоточивает на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.



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