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Россия сосредотачивается на Николаеве и Кривом роге - ВСУ


28.04.2022   15:44


"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции и сосредотачивается на Николаеве и Кривом роге" - говорится в оперативной информации от ВСУ.

В сообщении говорится:
Слобожанское направление: враг усилил группировку на Изюмском направлении — оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники

Донецкое направление: для оцепления наших войск враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на н.п. Лиман.

На Северодонецком направлении враг ведет наступление на н.п. Орехов.

На Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного противник оказывает интенсивное огненное влияние.

На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле

Южнобужское направление: противник основные усилия сосредоточивает на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

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