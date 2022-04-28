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Молдова предоставит Украине помощь и присоединяется к санкциям против России


28.04.2022   15:47


Молдова предоставит Украине помощь и присоединяется к санкциям против России, об этом заявила президент Республики Майя Санду в комментарии JurnalTV.

Государство отправит в Украину квалифицированных саперов для разминирования освобожденных населенных пунктов, а также гуманитарные пакеты пострадавшим украинцам.

Вместе с этим, Молдова присоединяется к экономическим санкциям против России, введенных странами ЕС.

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