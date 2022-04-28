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Молдова предоставит Украине помощь и присоединяется к санкциям против России
28.04.2022 15:47
Молдова предоставит Украине помощь и присоединяется к санкциям против России, об этом заявила президент Республики Майя Санду в комментарии JurnalTV.
Государство отправит в Украину квалифицированных саперов для разминирования освобожденных населенных пунктов, а также гуманитарные пакеты пострадавшим украинцам.
Вместе с этим, Молдова присоединяется к экономическим санкциям против России, введенных странами ЕС.
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