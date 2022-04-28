

Молдова предоставит Украине помощь и присоединяется к санкциям против России

28.04.2022 15:47









Государство отправит в Украину квалифицированных саперов для разминирования освобожденных населенных пунктов, а также гуманитарные пакеты пострадавшим украинцам.



Вместе с этим, Молдова присоединяется к экономическим санкциям против России, введенных странами ЕС. Молдова предоставит Украине помощь и присоединяется к санкциям против России, об этом заявила президент Республики Майя Санду в комментарии JurnalTV Государство отправит в Украину квалифицированных саперов для разминирования освобожденных населенных пунктов, а также гуманитарные пакеты пострадавшим украинцам.Вместе с этим, Молдова присоединяется к экономическим санкциям против России, введенных странами ЕС.



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