

Война в Украине может длиться годами – Столтенберг

28.04.2022 23:32





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддержать Украину против российского вторжения в войне, которая может "затянуться и длиться месяцами и годами".



Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SNN, такое заявление он сделал во время проходящего в Брюсселе молодежного саммита НАТО.



"Мы будем продолжать оказывать максимальное давление на президента Путина – путем введения санкций, оказания экономической, а также военной поддержки Украине, чтобы он прекратил войну. Но мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - заявил Столтенберг.



Генсек Альянса добавляет - "В Украине очень непредсказуемая и нестабильная ситуация. Есть вероятность, что эта война затянется и продлится месяцами и годами".



Столтенберг также заявил, что союзники по НАТО готовятся помочь Киеву перейти от "старого советского оборудования к более современному стандартному вооружению и системам", но добавил, что это "требует дополнительной подготовки".



Напомним, накануне Министерство обороны США создало центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине в немецком Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования США.



Этот центр управления также будет управлять сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии ранее во вторник на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.



Новая группа союзников будет собираться регулярно раз в месяц, заявил ранее во вторник министр обороны США Ллойд Остин.



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