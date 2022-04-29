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Антониу Гутерриш: Мариуполь это кризис в кризисе
29.04.2022 10:08
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявляет, что ситуация в осажденном украинском портовом городе Мариуполе является «кризисом в кризисе».
Об этом генсек ООН говорил на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы делаем все, чтобы вывести людей из Мариуполя, со сталелитейного завода «Азовсталь», — сказал Гутерриш.
По словам генсека ООН, у него были «интенсивные обсуждения» с президентом Украины Зеленским, чтобы сделать эвакуацию из Мариуполя реальностью.
При этом, в разговоре с журналистами, Гутерриш добавил, что вторжение России является грубым нарушением как территории Украины, так и устава ООН.
По его словам, ООН продолжает бороться за полное прекращение огня.
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