

Антониу Гутерриш: Мариуполь это кризис в кризисе

29.04.2022 10:08





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявляет, что ситуация в осажденном украинском портовом городе Мариуполе является «кризисом в кризисе».



Об этом генсек ООН говорил на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.



«Мы делаем все, чтобы вывести людей из Мариуполя, со сталелитейного завода «Азовсталь», — сказал Гутерриш.



По словам генсека ООН, у него были «интенсивные обсуждения» с президентом Украины Зеленским, чтобы сделать эвакуацию из Мариуполя реальностью.



При этом, в разговоре с журналистами, Гутерриш добавил, что вторжение России является грубым нарушением как территории Украины, так и устава ООН.



По его словам, ООН продолжает бороться за полное прекращение огня.



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