

Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП

29.04.2022 12:51





Польша поставила в Украину более 200 танков Т-72, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками в Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты, сообщает Радио Польша.



Польша с начала войны в Украине, которую развязала Российская Федерация, поддерживает своего соседа в военном отношении, отметил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич: «Ссылаясь на сообщение премьера Матеуша Моравецкого относительно военной помощи украинской стороне, она превысила уже 7 миллиардов злотых (1,5 млрд евро)».



Среди оружия, попавшего на Украину, самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», а также ракетные системы залпового огня «Град». Польша также передала ракеты «воздух-воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27. Кроме тяжелой техники, Польша поставила Украине беспилотники польского производства WB Electonics, служащие, в частности, для разведывательным действиям. Сами украинцы хвастаются наличием у них польских дронов Warmate, аналогичных американским Switchblade. Из польского арсенала для сражающихся с Россией украинцев доставлены переносные зенитно-ракетные комплексы «Перун», которые уже имеют на своем счету, пока что неподтвержденные официально, сбитые российские вертолеты. Польша передает также Украине большое количество боеприпасов.



Танки Т-72 уже передала Украине Чехия. У Польши имеется почти 400 единиц этой военной техники. Часть из них, по решению руководства оборонного ведомства, 2019 году была модернизирована, в основном с точки зрения огневой мощи этих танков. Украинской армии Польша передает, в первую очередь, танки, которые не прошли модернизацию.



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