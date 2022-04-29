

Журналист «Радио Свобода» Вера Гирич погибла в результате ракетного удара в Киеве

29.04.2022 18:45





Сотрудница украинского бюро «Радио Свобода» Вера Гирич погибла накануне в результате ракетного обстрела Россией Киева. Информацию о погибшей коллеге распространили украинские СМИ.



Вместе с тем, издание «Украинская правда» пишет, что смерть сотрудника подтверждает «Радио Свобода».



Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в развалинах дома в Шевченковском районе Киева нашли тело.



Вера Гирич работала продюсером в украинском бюро «Радио Свобода» с 1 февраля 2018 года. До этого работала на ведущих украинских телеканалах.



Российские ракетные удары по Киеву были нанесены вечером 28 апреля. По словам Виталия Кличко, четверо пострадавших госпитализированы.





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