|
|
|
Журналист «Радио Свобода» Вера Гирич погибла в результате ракетного удара в Киеве
29.04.2022 18:45
Сотрудница украинского бюро «Радио Свобода» Вера Гирич погибла накануне в результате ракетного обстрела Россией Киева. Информацию о погибшей коллеге распространили украинские СМИ.
Вместе с тем, издание «Украинская правда» пишет, что смерть сотрудника подтверждает «Радио Свобода».
Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в развалинах дома в Шевченковском районе Киева нашли тело.
Вера Гирич работала продюсером в украинском бюро «Радио Свобода» с 1 февраля 2018 года. До этого работала на ведущих украинских телеканалах.
Российские ракетные удары по Киеву были нанесены вечером 28 апреля. По словам Виталия Кличко, четверо пострадавших госпитализированы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна